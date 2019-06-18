В Белгородской области всего за неделю сгорело 4 автомобиля

СЕГОДНЯ 10:05 2019-06-18T10:05:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Только за неделю пожарные Белгорода 4 раза выезжали на ликвидацию возгораний в автомобилях. Основные причины пожаров на автотранспорте — нарушение правил технической эксплуатации автомобилей, неполадки электропроводки в авто, поджоги и другие. К тому же в жаркую погоду вероятность возгораний возрастает многократно.

Так, 10 июня в селе Архангельское Губкинского городского округа произошел пожар в автомобиле «УАЗ-452 Д бортовой». В результате пожара огнем поврежден моторный отсек и кабина автомобиля. Предполагаемая причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

11 июня в селе Гредякино Красногвардейского района произошел пожар в автомобиле «Лада Приора». Автомобиль сгорел полностью.

12 июня в городе Алексеевка произошел пожар в автомобиле «ВАЗ-21112». В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля.

15 июня в Белгороде загорелся автомобиль «Хендай Элантра». Огнем поврежден моторный отсек автомобиля.

С пошаговой инструкцией с фотографиями, как тушить загоревшийся автомобиль, можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU