Белгородский учитель истории за 5 минут ответил на все вопросы «Диктанта Победы»

СЕГОДНЯ 17:17 2019-06-17T17:17:51+03:00

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На территории России в мае проходила акция «диктант Победы». 12 июня стали известны ее результаты. В 10 победителей вошел белгородский учитель истории Игорь Власенко, который ответит на все вопросы «Диктанта Победы» за 5 минут.

Отметим, что «Диктант Победы» написали около 150 тысяч человек в РФ и 23 странах мира.

Белгородская школа №20 стала одной из площадок, где проводилась федеральная акция. Принял участие в ней и Игорь Власенко. И ответил за столь короткое время на все 20 заданий диктанта.

Напомним, что акция «Диктант Победы» была направлена на проверку знаний по истории Великой Отечественной войны. Как рассказал белгородец, самыми трудными вопросами для него оказались вопросы из области литературы.

ИСТОЧНИК KP.RU