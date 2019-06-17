2019-06-17T15:17:17+03:00
Общество

Белгородцев предупреждают: ловить рыбу под линиями электропередачи смертельно опасно!

На водоеме достаточно других мест, чтобы организовать рыбалку
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Приближать удилище к ЛЭП опасно для жизни!Приближать удилище к ЛЭП опасно для жизни!
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Расстояние от земли до проводов ЛЭП составляет 6-7 метров, а длина удочки достигает 7 метров, поэтому ловить рыбу под ЛЭП чрезвычайно опасно.

«Россети Центр Белгородэнерго» призывает быть внимательными во время смены места рыбной ловли: во избежание случайного прикосновения к проводам ЛЭП необходимо передвигаться, предварительно сложив удилище. Опасно для жизни приближать удилище к ЛЭП (минимально допустимое расстояние – 1 метр для ВЛ напряжением до 110 кВ).

Современные удилища изготавливаются из углепластика – материала, который является проводником электрического тока. Повышенная влажность в границах водоема, мокрая леска и удилище создают опасность для жизни даже при приближении к проводам действующей ЛЭП, а касание проводов неизбежно приведет к смертельной травме.

Будьте осторожны и берегите свою жизнь!

Будьте осторожны и берегите свою жизнь!

При покупке удочки обращайте внимание на надписи на корпусе удилища, указывающие на опасность ловли рыбы под ЛЭП и во время грозы. Если вы подарили удочку ребенку, обязательно разъясните ему правила поведения под линиями электропередачи, использования удилища во время грозы и при перемещении под ЛЭП.

Не игнорируйте предупреждающие знаки:

1. «Осторожно! Электрическое напряжение»

2. «Не влезай! Убьет!»

3. «Ловля рыбы в охранной зоне ВЛ запрещена!»

При обнаружении провисшего или оборванного провода, упавшего на землю, открытых дверей электроустановок, а также поврежденных опор необходимо немедленно сообщить об этом по телефону прямой линии Белгородэнерго 13-50 или в район электрических сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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