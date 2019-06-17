СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-17T13:22:07+03:00

На Белгородичине в Свято-Троицком Холковском монастыре прошли торжества по случаю Святой Троицы. Фото группы Вконтакте Белгородской митрополии.

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16 июня в Свято-Троицком Холковском мужском монастыре прошли традиционные торжества по случаю празднования одного из самых главных праздников православных христиан – дня Святой Троицы.

Божественную литургию у входа в Свято-Троицкий пещерный храм в начале торжеств совершил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

После окончания Божественной литургии были прочитаны особые молитвы – коленопреклоненные. А затем верующие прошли крестным ходом на фестивальную поляну, где состоится открытие V межрегионального фестиваля казачьей культуры «Холковский сполох».

На фестивале весь день работали тематические площадки. В том числе «Холковский казачий стан», где презентовали предметы быта казаков, домашней утвари, традиционной казачьей одежды. Прошли также мастер-классы по кузнечному и столярному делу, лозоплетению, подковке лошадей.

На площадке фестиваля «Казачья удаль» в этот день в показательных выступлениях по рукопашному бою встретились сильнейшие. Также проводились состязания по традиционным казачьим единоборствам, борьбе на поясах, стенке на стенку, поднятии тяжестей, борьбе на палках, стрельбе из лука, метанию копья и другое

Тех же, кого привлекала песня, можно было видеть на площадке «Казачий разгуляй», где развернулись народные гуляния с гармонистами, задорными частушками, песнями и плясками. Также в этот день работали и другие тематические площадки, такие, как «Конный двор» (можно было покататься на лошадях); «Народные забавы» (детская игровая площадка); «Сувенирная лавка».

Напомним, что День Святой Троицы празднуется на пятидесятый день после Пасхи, поэтому этот праздник еще называется Пятидесятницей.

ИСТОЧНИК KP.RU