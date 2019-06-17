2019-06-17T12:21:45+03:00
Экономика

«Открытие» поможет вкладчикам банка «Взаимодействие»

Накануне стали известны результаты конкурса отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения
Поделиться:
..Фото: Екатерина ПАПАКИНА
Изменить размер текста:

ПАО Банк «ФК Открытие» стал единственным агентом по выплатам в рамках данного страхового случая, наступившего 6 июня 2019 года – у кредитной организации, зарегистрированной в Новосибирске, отозвана лицензия.

Выплаты вкладчикам ООО КБ «Взаимодействие» предполагают начать с сегодняшнего дня и проводить их в Новосибирске. Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) физических лиц и малых предприятий в банке, в совокупности не превышающих 1,4 миллиона рублей.

Размер страховой ответственности Агентства по вкладам физических лиц банка «Взаимодействие» составляет 103,6 миллиона рублей, из которых 589 тысяч приходится на вклады малых предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика: банки»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородцев предупреждают: ловить рыбу под линиями электропередачи смертельно опасно!
«Ростелеком» помогает малому бизнесу перейти на онлайн-кассы
На Белгородичине в Свято-Троицком Холковском монастыре прошли торжества по случаю Святой Троицы
«СберМобайл» выходит на рынок B2B-сервисов
В Старом Осколе завершается реконструкция набережной
В Белгороде 30-летний водитель сбил 9-летнюю девочку
С поста председателя Белгородской облдумы неожиданно ушел Василий Потрясаев
В «Белводоканале» объяснили повышение тарифов на воду «вынужденной мерой»
Депутаты горсовета Белгорода решили повысить тарифы на воду на 40%
Какие дороги перекроют в Белгороде в связи с проведением чемпионата России по велоспорту
Галерея фотоискусства имени Собровина проводит конкурс «Белгород в объективе-2019»
Белгородцы смогут воспользоваться пандоматом на солнечных батареях
В Белгороде безопасными для отдыха посчитали всего 4 пляжа
В Белгороде полицейские поймали квартирного вора по горячим следам
В Белгороде «Мерседес» провалился передним колесом под асфальт
К нелегальным перевозчикам в Белгородской области применят жесткие меры
В субботу в Белгородской области возможны ливни с градом
Архитектор из Белгородской области получила грант на форуме «Таврида 5.0»