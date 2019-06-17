«Открытие» поможет вкладчикам банка «Взаимодействие»

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-17T12:21:45+03:00

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ПАО Банк «ФК Открытие» стал единственным агентом по выплатам в рамках данного страхового случая, наступившего 6 июня 2019 года – у кредитной организации, зарегистрированной в Новосибирске, отозвана лицензия.

Выплаты вкладчикам ООО КБ «Взаимодействие» предполагают начать с сегодняшнего дня и проводить их в Новосибирске. Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) физических лиц и малых предприятий в банке, в совокупности не превышающих 1,4 миллиона рублей.

Размер страховой ответственности Агентства по вкладам физических лиц банка «Взаимодействие» составляет 103,6 миллиона рублей, из которых 589 тысяч приходится на вклады малых предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU