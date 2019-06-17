2019-06-17T10:22:38+03:00
Общество

В Старом Осколе завершается реконструкция набережной

Несмотря на то, что до праздника остались считанные дни, набережную планируют торжественно открыть ко Дню металлурга
Ирина ТАРАСОВА
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Еще совсем недавно набережная реки Оскол выглядела так. Фото из открытых источников.Еще совсем недавно набережная реки Оскол выглядела так. Фото из открытых источников.
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В Старом Осколе ко Дню металлурга планируют торжественно открыть реконструированную набережную. До праздника остались считанные дни и пока рабочие ударными темпами укладывают тротуарную плитку, также ударно идет установка монолитных конструкций фонтана. Он будет подсвечен, и под его струями можно будет бегать.

Готова к работе и система освещения, завезено оборудование для детской площадки. Идет расчистка русла реки Оскол, для чего используется современная многофункциональная техника. При этом русло хотят углубить до 4 метров.

Установят и современные лавочки и вазоны. Также на новой набережной появятся высокорослые многолетние деревья.

Торжественное открытие набережной запланировано на 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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