В Старом Осколе завершается реконструкция набережной
В Старом Осколе ко Дню металлурга планируют торжественно открыть реконструированную набережную. До праздника остались считанные дни и пока рабочие ударными темпами укладывают тротуарную плитку, также ударно идет установка монолитных конструкций фонтана. Он будет подсвечен, и под его струями можно будет бегать.
Готова к работе и система освещения, завезено оборудование для детской площадки. Идет расчистка русла реки Оскол, для чего используется современная многофункциональная техника. При этом русло хотят углубить до 4 метров.
Установят и современные лавочки и вазоны. Также на новой набережной появятся высокорослые многолетние деревья.
Торжественное открытие набережной запланировано на 21 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU