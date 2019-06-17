2019-06-17T09:46:23+03:00
Происшествия

В Белгороде 30-летний водитель сбил 9-летнюю девочку

Ребенок, к счастью, отделался незначительными травмами
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде 30-летний водитель сбил 9-летнюю девочку.В Белгороде 30-летний водитель сбил 9-летнюю девочку.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде произошло ДТП, в результате которого пострадала 9-летняя девочка. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Макаренко днем в субботу, 15 июня: девочку сбил автомобиль «Лада Калина», за рулем которого был 30-летний водитель. К счастью, ребенок отделался незначительными травмами.

В областной ГИБДД сообщают, что ДТП случилось около 14.00. По предварительным данным, девочка переходила дорогу неподалеку от «зебры». Водитель, скорее всего, просто не увидел ее вовремя.

Девочке потребовалась помощь медиков, но после оказания помощи ее отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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