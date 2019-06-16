С поста председателя Белгородской облдумы неожиданно ушел Василий Потрясаев

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-16T12:27:37+03:00

Несмотря на то, что до окончания его полномочий остался 1 год, главный депутат покинул свой пост

Изменить размер текста: A A

Новость о том, что главный депутат Белгородской думы Василий Потрясаев ушел со своего поста, стала полной неожиданностью. В пресс-службе губернатора подтвердили информацию, отметив, что на 35-м заседании Белгородской облдумы Василий Потрясаев выступил с сообщением о сложении полномочий председателя. При этом до окончания его «срока» остался всего 1 год.

Сам Василий Потрясаев, обращаясь к депутатам, объяснил свой поступок так:

— Уважаемые депутаты, закрывая весеннюю сессию, хочу уведомить вас о добровольном сложении полномочий председателя областной Думы с 17 июня по семейным обстоятельствам. Понимаю, что в шестом созыве осталось работать всего один год. Но именно этот год мне очень важен, почему я и принял такое решение. Прошу поверить, что оно глубоко взвешенно. Благодарю вас за понимание, спасибо за конструктивную работу.

В облдуме отмечают, что до начала осенней сессии ее главой будет первый вице-спикер Александр Скляров.

ИСТОЧНИК KP.RU