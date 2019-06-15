Депутаты горсовета Белгорода решили повысить тарифы на воду на 40%

СЕГОДНЯ 23:28 2019-06-15T23:28:54+03:00

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В Белгороде депутаты горсовета приняли решение поднять тариф на воду на 40 %. 21 депутат проголосовал «за», 7 — «против». И решение большинством голосов прошло.

Отметим, что сделано это для того, как заявляют власти Белгорода, чтобы привести в порядок ситуацию с водой в городе и его пригородах. Тариф повышается до 25 рублей за 1 куб в 4 районах области, в Белгороде цена за воду по-прежнему остается самой низкой.

Приводятся примеры, что в других районах региона цены варьируются от 25 до 45 рублей за 1 кубический метр. К примеру, в Алексеевском городском округе потребитель за аналогичную услугу водоканала будет теперь платить в 31 руб за куб, в Новооскольском городском округе — 33 рубля, в Чернянке — 41.

ИСТОЧНИК KP.RU