СЕГОДНЯ 22:10 2019-06-15T22:10:37+03:00

Какие дороги перекроют в Белгороде в связи с проведением чемпионата России по велоспорту. Фото: "КП" Архив

28, 29 и 30 июня в областном центре несколько улиц будут недоступны для проезда

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В Белгороде 28, 29 и 30 июня некоторые дороги примут чемпионат России по велосипедному спорту. Соответственно движение транспорта будет приостановлено с 9 до 17 часов по участкам улицы Студенческая – Северо-Восточный обход города Белгорода и Белгорода – Новый Оскол – Советское.

Также планируется ограничение движения автомобилей на Северо-Восточном обходе Белгорода.

Автомобилистам рекомендуют в дни проведение чемпионата по велоспорту объезжать перекрытые улицы со стороны поселка Новосадовый, улицам Майская (от кольцевого пересечения), Сторожевая, Константина Заслонова, Корочанская, а также со стороны пересечения улиц Константина Заслонова – Корочанская.

ИСТОЧНИК KP.RU