Какие дороги перекроют в Белгороде в связи с проведением чемпионата России по велоспорту
В Белгороде 28, 29 и 30 июня некоторые дороги примут чемпионат России по велосипедному спорту. Соответственно движение транспорта будет приостановлено с 9 до 17 часов по участкам улицы Студенческая – Северо-Восточный обход города Белгорода и Белгорода – Новый Оскол – Советское.
Также планируется ограничение движения автомобилей на Северо-Восточном обходе Белгорода.
Автомобилистам рекомендуют в дни проведение чемпионата по велоспорту объезжать перекрытые улицы со стороны поселка Новосадовый, улицам Майская (от кольцевого пересечения), Сторожевая, Константина Заслонова, Корочанская, а также со стороны пересечения улиц Константина Заслонова – Корочанская.
ИСТОЧНИК KP.RU