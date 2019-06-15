Галерея фотоискусства имени Собровина проводит конкурс «Белгород в объективе-2019»

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-15T10:27:46+03:00

В этом году конкурс отмечает 10-летний юбилей

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12 июня 2019 года в Белгородской галерее фотоискусства имени Собровина стартовал ежегодный открытый фотоконкурс «Белгород в объективе - 2019». В этом году конкурс отмечает юбилей – 10 лет.

Белгородская область наполнена интересными событиями, здесь живут замечательные люди. Белгородчина преображается из года в год. Фотоконкурс «Белгород в объективе - 2019» - это возможность показать свой авторский взгляд на жизнь Белогорья, поделиться яркими впечатлениями из жизни города и области.

Конкурс в этом году расширяет территориальные границы и проводится по пяти номинациям:

• «Архитектура и скульптура» (здания, памятники и памятные места, достопримечательности Белгорода и Белгородской области).

• «Городской пейзаж» (городской ландшафт, любимые места отдыха горожан, виды Белгорода и Белгородской области).

• «События» (фоторепортажи с городских и областных праздников и массовых мероприятий, репортажи о тружениках города и области, и др.).

• «Стрит фотография» (жанровые сцены, будни городской жизни)

• «Портрет» (фотографии жителей Белгорода и Белгородской области, в том числе выдающихся земляков).

Фото предоставлено галереей фотоискусства имени Собровина.

Отметим, что на фотоконкурс принимаются работы снятые как в Белгороде, так и в Белгородской области. Лучшие фотографии конкурсантов войдут в итоговую фотовыставку, открытие которой состоится 2 августа 2019 года в выставочном зале фотогалереи. Победители фотоконкурса будут награждены дипломами и денежными премиями.

Подробную информацию о том, как стать участников юбилейного конкурса «Белгород в объективе» можно получить здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU