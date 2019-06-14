2019-06-14T17:15:47+03:00
Происшествия

В Белгороде «Мерседес» провалился передним колесом под асфальт

Трещина в дорожном покрытии могла образоваться из-за жары или ремонтных работ под землей
Лариса ЛЯЛИНА
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«Мерседес» провалился под асфальт на парковке рядом с медицинским центром «Поколение» на улице Костюкова. Об этом сообщили очевидцы в группе «Авто Белгород» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по фото, переднее колесо почти полностью ушло под землю, а бампер лег на асфальт. Теперь специалистам придется залатать образовавшуюся яму или полностью отремонтировать участок по данному адресу.

- Аварии подобного рода могут произойти по разным причинам. Например, до аномальной жары в Белгороде шли проливные дожди. Это возможно повлияло на образование трещины в асфальте, - отметила сотрудник отдела капитального ремонта и благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов департамента городского хозяйства.

Также по информации ведомства, причиной инцидента могли стать ремонтные работы под землей по замене любого вида сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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