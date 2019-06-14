В Белгороде «Мерседес» провалился передним колесом под асфальт
«Мерседес» провалился под асфальт на парковке рядом с медицинским центром «Поколение» на улице Костюкова. Об этом сообщили очевидцы в группе «Авто Белгород» в социальной сети «ВКонтакте».
Судя по фото, переднее колесо почти полностью ушло под землю, а бампер лег на асфальт. Теперь специалистам придется залатать образовавшуюся яму или полностью отремонтировать участок по данному адресу.
- Аварии подобного рода могут произойти по разным причинам. Например, до аномальной жары в Белгороде шли проливные дожди. Это возможно повлияло на образование трещины в асфальте, - отметила сотрудник отдела капитального ремонта и благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов департамента городского хозяйства.
Также по информации ведомства, причиной инцидента могли стать ремонтные работы под землей по замене любого вида сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU