К нелегальным перевозчикам в Белгородской области применят жесткие меры

СЕГОДНЯ 17:03 2019-06-14T17:03:24+03:00

Полумиллионные штрафы грозят не только за перевозку пассажиров, но и за пользование остановками

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Отныне перевозкой пассажиров смогут заниматься только те компании, которые заключили договор с властями Белгородской области. В противном случае нарушителям грозят штрафы до полумиллиона рублей. И не только за перевозку пассажиров, но и за пользование остановками.

В Белгородской области приняли закон, направленный на борьбу с нелегальными перевозчиками. В пресс-службе областной Думы сообщают, что перевозками будут заниматься только те компании, которые допущены муниципалитетом. Размер административного штрафа для граждан за незаконную перевозку составит 4 тысячи рублей, для юрлиц – 300 тысяч рублей. За пользование остановками – 4,5 тысячи рублей и 400 тысяч рублей соответственно, за повторные нарушения – 5 и 500 тысяч рублей.

Начальник департамента строительства и транспорта области Евгений Глаголев объяснил, что принятый закон не означает, что остановками не смогут пользоваться заказные автобусы, личный транспорт и другие. В данном случае речь идет только об общественном транспорте. Для остальных участников дорожного движения не будет никаких ограничений и препятствий.

ИСТОЧНИК KP.RU