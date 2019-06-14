В Белгороде полицейские поймали квартирного вора по горячим следам

СЕГОДНЯ 17:17 2019-06-14T17:17:03+03:00

Горе-вор может сесть за два мобильника и 1 500 рублей

Изменить размер текста: A A

С сообщением о краже из квартиры в дежурную часть городского УМВД обратилась жительница Белгорода. В пропавшей сумке потерпевшей находились два сотовых телефона и 1 500 рублей.

По предварительным данным, 26-летняя белгородка решила проветрить душные комнаты и оставила дверь квартиры открытой. В это время ранее судимый сосед девушки возвращался домой. Молодой человек увидел незапертую дверь и, воспользовавшись моментом, умыкнул из квартиры девушки первое, что под руку попало – сумку с ее личными вещами. Пострадавшая быстро обнаружила пропажу и обратилась в полицию за помощью.

Подозреваемого задержали по горячим следам. А похищенное имущество изъяли и в скором времени вернут владелице.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в отношении 29-летнего белгородца возбуждено уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в жилище. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU