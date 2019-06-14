В Белгороде полицейские поймали квартирного вора по горячим следам
С сообщением о краже из квартиры в дежурную часть городского УМВД обратилась жительница Белгорода. В пропавшей сумке потерпевшей находились два сотовых телефона и 1 500 рублей.
По предварительным данным, 26-летняя белгородка решила проветрить душные комнаты и оставила дверь квартиры открытой. В это время ранее судимый сосед девушки возвращался домой. Молодой человек увидел незапертую дверь и, воспользовавшись моментом, умыкнул из квартиры девушки первое, что под руку попало – сумку с ее личными вещами. Пострадавшая быстро обнаружила пропажу и обратилась в полицию за помощью.
Подозреваемого задержали по горячим следам. А похищенное имущество изъяли и в скором времени вернут владелице.
Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в отношении 29-летнего белгородца возбуждено уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в жилище. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU