Медработники Белгородэнерго отмечены благодарностями глав администраций

СЕГОДНЯ 14:16 2019-06-14T14:16:22+03:00

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Сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» Вера Шишова и Наталья Бородкина отмечены благодарностями глав администраций города Белгорода и Старооскольского городского округа. Мэр Белгорода Юрий Галдун отметил высокий профессионализм и сострадательность представителей медицинской отрасли, пожелал веры, терпения, любви к людям, и дальнейшего самосовершенствования.

Вера Шишова следит за состоянием здоровья работников Белгородэнерго на протяжении 16 лет. В должности медицинской сестры по физиотерапии Медико-психологического центра филиала она проводит лечебно-диагностические мероприятия и профилактические обследования, в том числе с использованием перспективной медицинской аппаратуры. Владеет методами определения и оказания помощи при неотложных состояниях.

Инспектор по проведению профилактических осмотров водителей автомототранспортных средств Наталья Бородкина обеспечивает предрейсовый и послерейсовый контроль, принимает участие в проведении предсменного и послесменного контроля оперативного персонала. Владеет методами определения и оказания помощи при неотложных состояниях. При возникновении экстренных ситуаций оказывает работникам первую квалифицированную медицинскую помощь, при необходимости координирует действия с лечебными учреждениями региона.

ИСТОЧНИК KP.RU