2019-06-14T12:53:08+03:00
Спорт

Юные футболисты из Белгорода одержали победу в первенстве России

Команда «Белогор» второй год подряд завоевывает победу в первенстве России Союза федераций футбола «Центр».
КУЧИНСКАЯ Лариса
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Фото: официальный сайт школыФото: официальный сайт школы
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Финальный этап среди команд юношей 2009 года рождения состоялся 12 июля на поле стадиона лицея №32. В соревнованиях приняли участие 22 команды из десяти регионов страны.

Победу одержала сборная «Белогор», представляющая белгородскую спортивную школу №6. Тренирует футболистов Алексей Балдин.

- Ребята сразились в финале с липецким «Металургом», счет игры - 2:1. Лучшим полузащитником турнира стал Марат Реуцкий, а лучшим игроком - Тимур Бекназаров. Они являются воспитанниками СШ №6, - рассказала Светлана Герасимова, инструктор-методист учреждения.

Она добавила, что 13 июля юноши 2005 года рождения одержали победу в зональном этапе Первенства России по футболу. Они обыграли команду «Русичи» из Орла со счетом 2:0. Матч прошел на поле стадиона «Серебряный Донец».

Тренируют команду Сергей Зайцев и Алексей Бычков. Теперь спортсмены представят Белгород на финальном этапе первенства. Оно состоится в конце июля в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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