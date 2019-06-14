2019-06-14T11:32:51+03:00
Происшествия

В Белгородской области полицейские выявили факт незаконного оборота наркотиков

В отношении жителя Алексеевки возбуждено уголовное дело
Анастасия ЛЕМЕШКО
Поделиться:
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Сотрудники отдела наркоконтроля ОМВД России по Алексеевскому району и г. Алексеевке в ходе операции «Мак – 2019» выявили факт сбыта наркотиков. По предварительным данным, местный житель продал земляку 19,3 грамма маковой соломы.

На приусадебном участке подозреваемого полицейские обнаружили 48 кустов мака. Экспертиза показала, что изъятое растение является наркотикосодержащим.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств. Жителю Алексеевки грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, сейчас устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юные футболисты из Белгорода одержали победу в первенстве России
Белгородцы смогут провести воскресный день «Под дубом»
В Белгороде выложат 16 миллионов рублей на строительство тротуаров и стоянок у аквапарка
Памятник легендарному сыщику установили в Белгородской области
В Белгородской области умер парень, получивший ожоги во время экстремального селфи
Лето в Белгородском регионе обещает быть очень жарким
Губернатор Белгородской области вручил государственную награду сотруднику Белгородэнерго
Под Белгородом из посаженных прошлой осенью дубов выжила только треть
В Белгороде пьяный водитель на улице Орлова въехал в колонну велосипедистов
В Белгородскую область через границу пытались ввести утят и кальмаров
Сбербанк развивает электронное взаимодействие по программе льготного кредитования предприятий АПК
В Старом Осколе откроется новый парк развлечений
По Белгороду проехала автоколонна с флагами России
Ревнивого белгородца осудили за убийство жены на 13 лет
Где в Белгороде 13 июня будет приостановлена подача горячей воды
Где в Белгороде ограничат движение в связи с празднованием Дня России
Отдых в ванной на проспекте Богдана Хмельницкого для белгородцев закончился штрафом в 500 рублей