В Белгородской области полицейские выявили факт незаконного оборота наркотиков

СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-14T11:32:51+03:00

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Сотрудники отдела наркоконтроля ОМВД России по Алексеевскому району и г. Алексеевке в ходе операции «Мак – 2019» выявили факт сбыта наркотиков. По предварительным данным, местный житель продал земляку 19,3 грамма маковой соломы.

На приусадебном участке подозреваемого полицейские обнаружили 48 кустов мака. Экспертиза показала, что изъятое растение является наркотикосодержащим.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств. Жителю Алексеевки грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, сейчас устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU