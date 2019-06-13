В Белгороде выложат 16 миллионов рублей на строительство тротуаров и стоянок у аквапарка
Как сообщают на сайте госзакупок, управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородского региона должно построить у крытого аквапарка «Лазурный» строительство тротуаров и стоянок для посетителей. На эти цели выделено 16 миллионов рублей. При этом общая площадь стоянок и подъездных дорог составит 7 315 квадратных метров. Служить дорожное покрытие должно долго, гарантийный срок это службы составляет 5 лет.
Площадь нового аквапарка будет составлять 12 тысяч квадратных метров. На 1-м этаже разместятся раздевалки, кассы и фотостудия, на 2-м – бассейны, горки и медпункт, а также банная зона и кафе.
Отметим, что почти 3 миллиона рублей будет направлено на освещение дорог, ведущих к аквапарку.
ИСТОЧНИК KP.RU