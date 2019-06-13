Памятник легендарному сыщику установили в Белгородской области

СЕГОДНЯ 17:26 2019-06-13T17:26:27+03:00

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Памятник легендарному сыщику появился в Новом Осколе Белгородской области. Торжественное открытие бюста Ивана Путилина прошло на его малой родине при участии ветеранов органов внутренних дел, личного состава ОМВД, представителей Общественного совета при ОМВД, кадеджом и местных жителей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Автор памятника - местный скульптор Иван Нечаев.

Во время открытия бюста, автором которого стал местный скульптор Иван Нечаев, вспоминали о том, что Иван Путилин родился в 1830 году в небогатой семье. Его отец был коллежским регистратором. В возрасте 20 лет молодой человек переехал жить в Петербург, поступил на службу в департамент внутренних дел писарем. Сыскная карьера его развивалась стремительно, и вскоре сыщик возглавил сыскную полицию.

В Службе в Министерстве внутренних дел Иван Дмитриевич прослужил почти четыре десятилетия.

ИСТОЧНИК KP.RU