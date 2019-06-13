2019-06-13T15:19:59+03:00
Общество

Лето в Белгородском регионе обещает быть очень жарким

Июнь бьет температурные рекорды, и жара не спадет
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Лето в Белгородском регионе обещает быть очень жарким.Лето в Белгородском регионе обещает быть очень жарким.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Изменить размер текста:

Как сообщают синоптики, в Центрально-Черноземном регионе России предполагаемая среднемесячная температура июня будет держаться на отметке +19...+20 °С, что на 1-2 градуса выше нормы. Ожидаемое количество осадков 45-60 мм, что в пределах нормы, местами не исключен дефицит влаги. В Белгороде дневная температура вот уже два дня держится на отметке +34 и это – не предел.

В начале месяца местами по области прошли кратковременные грозовые дожди: температура днем составляла +23...+28 °С.

К началу второй декады синоптики обещают, что установится сухая и жаркая погода, дневная температура составит +26...+31 °С. В середине месяца не исключены кратковременные грозовые дожди, днем максимальная температура составит +25...+30 градусов. К концу второй декады пройдут дожди, и повеет прохладой, дневная температура несколько снизится, местами до +16...+21 °С.

Неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями ожидается в начале третьей десятидневки месяца. Дневная температура будет +20...+25 °С. Завершится первый летний месяц жаркой и сухой погодой, днем максимальная температура +27...+32 градуса.

В пятницу, 14 июня, в Белгородской области, обещают синоптики, будет несколько прохладней: днем температура составит +27, а ночью опустится до +12. Но уже в субботу столбик термометра покажет +31 градус днем и +18 ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области умер парень, получивший ожоги во время экстремального селфи
Губернатор Белгородской области вручил государственную награду сотруднику Белгородэнерго
Под Белгородом из посаженных прошлой осенью дубов выжила только треть
В Белгороде пьяный водитель на улице Орлова въехал в колонну велосипедистов
В Белгородскую область через границу пытались ввести утят и кальмаров
Сбербанк развивает электронное взаимодействие по программе льготного кредитования предприятий АПК
В Старом Осколе откроется новый парк развлечений
По Белгороду проехала автоколонна с флагами России
Ревнивого белгородца осудили за убийство жены на 13 лет
Где в Белгороде 13 июня будет приостановлена подача горячей воды
Где в Белгороде ограничат движение в связи с празднованием Дня России
Отдых в ванной на проспекте Богдана Хмельницкого для белгородцев закончился штрафом в 500 рублей