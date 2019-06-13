В Белгородскую область через границу пытались ввести утят и кальмаров

СЕГОДНЯ 11:25 2019-06-13T11:27:35+03:00

Пограничники пресекли попытки переправить через границу более 6 тысяч утят и 4,5 тонны свежемороженого кальмара

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Через границу в Белгородской области пытались ввести утят и кальмаров: более 6 тысяч голов молодняка птицы и 4,5 тонны свежемороженого кальмара.

Несмотря на неоднократные сообщения в СМИ о критическом состоянии противоэпидемиционной обстановки в приграничных районах Украины, граждане Белгорордской области, игнорируя требования, пытаются переправить санкционный товар с сопредельного государства. Так, с начала июня 2019 года пограничниками пресечены попытки незаконного перемещения с территории Украины молодняка домашней птицы. В первом случае в Грайворонском районе был остановлен гражданин РФ, в автомобиле которого находилось около 6000 голов молодняка домашней птицы (утят), без документов на данный груз.

Во втором случае около 80 голов утят были выявлены в Волоконовском районе Белгородской области. Также без документов. В обоих случаях птица была незаконно перемещена с территории Украины.

Кроме этого, в Шебекинском районе пограничниками была пресечена попытка незаконного перемещения на территорию Украины партии продуктов (кальмар свежемороженый в брикетах) общим весом около 4500 килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU