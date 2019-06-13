СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-13T09:29:30+03:00

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В Старом Осколе откроется новый парк развлечений. Работать он будет на территории старооскольского зоопарка, так что у его посетителей будет возможность еще и полюбоваться на зверюшек.

На официальной странице зоопарка в соцсети сообщают, что в день открытия гостей будут ждать безлимит на все аттракционы.

А в зоопарке говорят, что по мере поступления информации будут сообщать старооскольцам все новости, так как точная дата открытия пока сохраняется в тайне. И предлагают жителям Старого Оскола все вопросы задать в официальном аккаунте — Парк Развлечений.

В эти дни в новом парке развлечений идут последние приготовления к приему посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU