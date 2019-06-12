По Белгороду проехала автоколонна с флагами России
Около 40 машин проехали по центральным улицам города в честь Дня России
Фото сообщества ВКонтакте Авто Белгород.
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Каждая из 40 машин, которая сегодня, 12 июня, в День России, проехала по центральным улицам Белгорода, была украшена флагами России и другой праздничной символикой. Колонна автомобилей, среди которых были и ретро-машины, стартовала в 11.00 от торгового центра «Сити Молл», а затем проследовала по главным транспортным улицам областного центра.
Проехав по улице Щорса и проспекту Богдана Хмельницкого, автоколонна прибыла к северному выезду из города и финишировала у «Ротонде»
Отметим, что в Белгороде автопробег в честь Дня России проходит уже во второй раз.
ИСТОЧНИК KP.RU