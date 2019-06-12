2019-06-12T20:13:23+03:00
Общество

По Белгороду проехала автоколонна с флагами России

Около 40 машин проехали по центральным улицам города в честь Дня России
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото сообщества ВКонтакте Авто Белгород.Фото сообщества ВКонтакте Авто Белгород.
Изменить размер текста:

Каждая из 40 машин, которая сегодня, 12 июня, в День России, проехала по центральным улицам Белгорода, была украшена флагами России и другой праздничной символикой. Колонна автомобилей, среди которых были и ретро-машины, стартовала в 11.00 от торгового центра «Сити Молл», а затем проследовала по главным транспортным улицам областного центра.

Проехав по улице Щорса и проспекту Богдана Хмельницкого, автоколонна прибыла к северному выезду из города и финишировала у «Ротонде»

Отметим, что в Белгороде автопробег в честь Дня России проходит уже во второй раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ревнивого белгородца осудили за убийство жены на 13 лет
Где в Белгороде 13 июня будет приостановлена подача горячей воды
Где в Белгороде ограничат движение в связи с празднованием Дня России
Отдых в ванной на проспекте Богдана Хмельницкого для белгородцев закончился штрафом в 500 рублей
В преддверии Дня России 18 белгородcких судебных приставов приняли присягу
В Белгородском зоопарке пополнение в семье кенгуру
На территории Белгородской области ожидается новое повышение температуры
В Белгороде молодые семьи получат кредит на строительство жилья всего под 1 процент
Тульская область формирует единый кадровый актив региона
Начал работу Центр по управлению технологическими партнерствами «Ростелекома»
Белгородский водитель сбил мужчину, который косил траву в придорожной лесополосе
В Белгородской области на реконструкцию сетей направят 295 миллионов рублей
Белгородцы смогут работать всего 4 дня в неделю
Белгородского должника по алиментам признали безвестно отсутствующим
Житель Белгорода за кражу чип-ключа от БМВ грозит до 2-х лет тюрьмы
На территории Белгородской области летняя жара бьет температурные рекорды
Белгородского растлителя отправили в колонию на 13,5 лет и на 1 год ограничили свободу
В Белгородском районе на пожаре погиб мужчина
Белгородские спасатели извлекли из металлической ловушки ребенка
Сбербанк и платежная система «Мир» создадут интерактивную онлайн-игру для подростков
Белгородцы на этой неделе будут работать всего 4 дня
В Белгороде возле «Сити Молла» построят 123 частных дома
В Белгородском регионе аномальная жара продлится до 13 июня
Сельские женщины Белгородской области смогут отдыхать на 4 часа больше