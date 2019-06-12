Ревнивого белгородца осудили за убийство жены на 13 лет

СЕГОДНЯ 13:38 2019-06-12T13:38:55+03:00

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42-летний житель поселка Октябрьский Белгородского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Приговором суда злоумышленнику, убившему свою жену, назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что утром 13 ноября 2018 года подсудимый из ревности поссорился с 39-летней супругой. Жена не отвечала на упреки мужа и он, разозлившись, взял обрезок металлической трубы и несколько раз ударил ее по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

Испугавшись ответственности, подсудимый решил инсценировать разбойное нападение: взял из дома деньги, золотые украшения, мобильный телефон супруги и отправился на работу. А вернувшись вечером домой, заявил в полицию об ограблении и убийстве жены неизвестными. Но позже, 28 ноября, видимо все же осознав содеянное, пришел с явкой с повинной, сообщает пресс-служба СУ СК Российской Федерации по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU