2019-06-12T13:38:55+03:00
Происшествия

Ревнивого белгородца осудили за убийство жены на 13 лет

Отбывать наказание житель поселка Октябрьский будет в колонии строгого режима
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Ревнивого белгородца осудили за убийство жены на 13 лет.Ревнивого белгородца осудили за убийство жены на 13 лет.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

42-летний житель поселка Октябрьский Белгородского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Приговором суда злоумышленнику, убившему свою жену, назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что утром 13 ноября 2018 года подсудимый из ревности поссорился с 39-летней супругой. Жена не отвечала на упреки мужа и он, разозлившись, взял обрезок металлической трубы и несколько раз ударил ее по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

Испугавшись ответственности, подсудимый решил инсценировать разбойное нападение: взял из дома деньги, золотые украшения, мобильный телефон супруги и отправился на работу. А вернувшись вечером домой, заявил в полицию об ограблении и убийстве жены неизвестными. Но позже, 28 ноября, видимо все же осознав содеянное, пришел с явкой с повинной, сообщает пресс-служба СУ СК Российской Федерации по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Где в Белгороде 13 июня будет приостановлена подача горячей воды
Где в Белгороде ограничат движение в связи с празднованием Дня России
Отдых в ванной на проспекте Богдана Хмельницкого для белгородцев закончился штрафом в 500 рублей
В преддверии Дня России 18 белгородcких судебных приставов приняли присягу
В Белгородском зоопарке пополнение в семье кенгуру
На территории Белгородской области ожидается новое повышение температуры
В Белгороде молодые семьи получат кредит на строительство жилья всего под 1 процент
Тульская область формирует единый кадровый актив региона
Начал работу Центр по управлению технологическими партнерствами «Ростелекома»
Белгородский водитель сбил мужчину, который косил траву в придорожной лесополосе
В Белгородской области на реконструкцию сетей направят 295 миллионов рублей
Белгородцы смогут работать всего 4 дня в неделю
Белгородского должника по алиментам признали безвестно отсутствующим
Житель Белгорода за кражу чип-ключа от БМВ грозит до 2-х лет тюрьмы
На территории Белгородской области летняя жара бьет температурные рекорды
Белгородского растлителя отправили в колонию на 13,5 лет и на 1 год ограничили свободу
В Белгородском районе на пожаре погиб мужчина
Белгородские спасатели извлекли из металлической ловушки ребенка
Сбербанк и платежная система «Мир» создадут интерактивную онлайн-игру для подростков
Белгородцы на этой неделе будут работать всего 4 дня
В Белгороде возле «Сити Молла» построят 123 частных дома
В Белгородском регионе аномальная жара продлится до 13 июня
Сельские женщины Белгородской области смогут отдыхать на 4 часа больше