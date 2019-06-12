Где в Белгороде 13 июня будет приостановлена подача горячей воды

СЕГОДНЯ 10:09 2019-06-12T10:09:27+03:00

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13 июня в Белгороде будут проведены плановые работы по подготовке к отопительному сезону. В связи с этим будет приостановлена подача горячей воды в ряде жилых домов.

Так, энергетики в этот день будут производить ремонт тепловых сетей по подготовке к отопительному сезону на целом ряде объектов.В связи с этим 13 июня с 00.00 до 24.00 на время производства сварочных работ будет приостановлена подача горячей воды на жилые дома, которые расположены по адресу: Белгородский проспект, 77, ул. Преображенская 78а, 78б, 82, 84, проспект Славы 47, ул. 50 лет Белгородской обл., 10, ул. Победы 81, 83, Народный бульвар, 77.

Энергетическая компания приносит извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU