СЕГОДНЯ 18:36 2019-06-11T18:36:42+03:00

Где в Белгороде ограничат движение в связи с празднованием Дня России. Фото: "КП" Архив

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В Белгороде 12 июня будет ограничено движение транспорта на ряде улиц.Ограничения связаны с проведением 12 июня в районе парка Победы массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня России.

Так 11 июня с 22:00 и до окончания мероприятий будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств по улице Попова (от улицы Победы до улицы Харьковская), по улице Харьковская (от улицы Попова до улицы Супруновская).

12 июня с 14:00 и до окончания мероприятий будет запрещено движение транспорта по улице Попова (от проспекта Славы до улицы Харьковская), по улице Харьковская (от улицы Попова до улицы Супруновская).

Водителям предлагается осуществлять движение по объездным маршрутам по улице Победы, улице Николая Чумичова, проспекту Богдана Хмельницкого.

Администрация Белгорода приносит извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU