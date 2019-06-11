2019-06-11T18:36:42+03:00
Общество

Где в Белгороде ограничат движение в связи с празднованием Дня России

В центре города перекроют часть улиц
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Где в Белгороде ограничат движение в связи с празднованием Дня России.Где в Белгороде ограничат движение в связи с празднованием Дня России.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгороде 12 июня будет ограничено движение транспорта на ряде улиц.Ограничения связаны с проведением 12 июня в районе парка Победы массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня России.

Так 11 июня с 22:00 и до окончания мероприятий будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств по улице Попова (от улицы Победы до улицы Харьковская), по улице Харьковская (от улицы Попова до улицы Супруновская).

12 июня с 14:00 и до окончания мероприятий будет запрещено движение транспорта по улице Попова (от проспекта Славы до улицы Харьковская), по улице Харьковская (от улицы Попова до улицы Супруновская).

Водителям предлагается осуществлять движение по объездным маршрутам по улице Победы, улице Николая Чумичова, проспекту Богдана Хмельницкого.

Администрация Белгорода приносит извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отдых в ванной на проспекте Богдана Хмельницкого для белгородцев закончился штрафом в 500 рублей
В преддверии Дня России 18 белгородcких судебных приставов приняли присягу
В Белгородском зоопарке пополнение в семье кенгуру
На территории Белгородской области ожидается новое повышение температуры
В Белгороде молодые семьи получат кредит на строительство жилья всего под 1 процент
Тульская область формирует единый кадровый актив региона
Начал работу Центр по управлению технологическими партнерствами «Ростелекома»
Белгородский водитель сбил мужчину, который косил траву в придорожной лесополосе
В Белгородской области на реконструкцию сетей направят 295 миллионов рублей
Белгородцы смогут работать всего 4 дня в неделю
Белгородского должника по алиментам признали безвестно отсутствующим
Житель Белгорода за кражу чип-ключа от БМВ грозит до 2-х лет тюрьмы
На территории Белгородской области летняя жара бьет температурные рекорды
Белгородского растлителя отправили в колонию на 13,5 лет и на 1 год ограничили свободу
В Белгородском районе на пожаре погиб мужчина
Белгородские спасатели извлекли из металлической ловушки ребенка
Сбербанк и платежная система «Мир» создадут интерактивную онлайн-игру для подростков
Белгородцы на этой неделе будут работать всего 4 дня
В Белгороде возле «Сити Молла» построят 123 частных дома
В Белгородском регионе аномальная жара продлится до 13 июня
Сельские женщины Белгородской области смогут отдыхать на 4 часа больше