Отдых в ванной на проспекте Богдана Хмельницкого для белгородцев закончился штрафом в 500 рублей

СЕГОДНЯ 17:27 2019-06-11T17:27:23+03:00

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Информация о том, что трое молодых людей и девушка расположились отдохнуть в ванной прямо на проезжей части проспекта Богдана Хмельницкого в Белгороде появилась в минувшую пятницу. И широко обсуждалась жителями областного центра и не только, которые высказали различные версии того, что побудило молодых людей в полуголом виде да еще в ванной расположиться в самом центре города. Закончился такой отдых весьма прозаично – штрафом в 500 рублей.

При этом оказалось, что в законе нет наказания за езду по автомагистрали в ванной. И полицейские ограничились тем, что выписали компании отдыхающих в ванной штраф… за переход дороги в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU