2019-06-11T16:01:20+03:00
Общество

В преддверии Дня России 18 белгородcких судебных приставов приняли присягу

Новобранцы принимали присягу на Прохоровском поле
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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В преддверии Дня России на территории музея-заповедника «Прохоровское поле» 18 сотрудников Управлении Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области в торжественной обстановке приняли присягу.

Главный судебный пристав Белгородской области Денис Казанов обратился к принявшим присягу коллегам, отметив, что место проведение присяги выбрано не случайно. Прохоровское поле по праву стало Третьим ратным полем России наряду с Куликовым и Бородинским. И пожелал, чтобы произнося слова клятвы на верность народу России и Закону, судебные приставы оставались верны своему долгу.!

За безупречную службу, инициативу, усердие, отличие при исполнении должностных обязанностей, высокие достижения в служебной деятельности медалями «За службу» II и I степеней были отмечены 25 сотрудников, а 6 районным отделам вручены ключи от нового служебного автотранспорта «Lada Largus».

ИСТОЧНИК KP.RU

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