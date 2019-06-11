В Белгородском зоопарке пополнение в семье кенгуру

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-11T15:10:44+03:00

Определить пол кенгуренка можно будет только после того, как малыш подрастет

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В Белгородском зоопарке пополнение – в семействе кенгуру Беннетта, которые появились в зоопарке около трех лет назад, появился детеныш. Интересно, что определить пол малыша можно будет лишь после того, как он окрепнет и подрастет.

Несмотря на то, что кенгуренок появился на свет несколько дней назад, он все это время был скрыт от посторонних глаз и развивался в маминой сумке, питаясь молоком матери.

В зоопарке отмечают, что беременность у кенгуру длится до 40 дней, а на свет детеныши кенгуру появляются совсем крошечными – не более трех сантиметров. Затем они несколько месяцев после рождения находятся в сумке и питаются молоком матери. И лишь после можно определить пол кенгуру и дать ему имя.

ИСТОЧНИК KP.RU