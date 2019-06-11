2019-06-11T14:21:24+03:00
Общество

На территории Белгородской области ожидается новое повышение температуры

Максимальная температура воздуха 12 июня составит 35 градусов
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Несмотря на то, что жара бьет все рекорды, завтра, 12 июня, по данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня местами по Белгородской области температура воздуха составит +35 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует

исключить поездки в лесные массивы, быть осторожными при обращении с огнем (особенно открытым).

Также в жару лучше носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Передвигаться следует не спеша, стараясь чаще находиться в тени. И не употреблять пиво и другие алкогольные напитки.

При тепловом поражении рекомендуется немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ, медленно выпить много воды. И постараться охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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