2019-06-11T13:15:15+03:00
Экономика

В Белгороде молодые семьи получат кредит на строительство жилья всего под 1 процент

Кредит в 3 миллиона выдадут тем, кто решится возрождать вымирающие села
Ирина ТАРАСОВА
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Кредит в 3 миллиона выдадут тем молодым белгородцам, которые решатся возрождать вымирающие села.Кредит в 3 миллиона выдадут тем молодым белгородцам, которые решатся возрождать вымирающие села.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области запущена программа кредитования молодых семей, которые решатся возрождать вымирающие села. Молодые белгородцы смогут получить кредит в 3 миллиона рублей всего под 1 процент на 15 лет для строительства дома.

Отметим, что первые три года, пока молодые строители будут строиться и обживать новый дом, они не будут платить за кредит ни копейки. А потом могут уменьшить долг рождением детей. С появлением первого ребёнка от кредита отнимут миллион, после рождения второго малыша – еще столько же, а с появлением третьего – и вовсе простят весь долг.

Возрождать будут села, которые «имеют историко-культурное значение для региона». В постановлении губернатора, отмечено, что средства выделяет Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства. Получить льготную ипотеку смогут молодые белгородцы, которые живут на территории области не менее года, имеют профессию и постоянный доход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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