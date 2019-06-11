2019-06-11T12:31:46+03:00
Общество

Начал работу Центр по управлению технологическими партнерствами «Ростелекома»

Основная задача центра – организация взаимодействия с государственными органами власти для продвижения компании как координационного центра российских телекоммуникационных и ИТ-разработок
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Центр занимается реализацией проектов по квантовым коммуникациям, координацией и экспертной поддержкой российских телекоммуникационных разработок, направленных на реализацию импортозамещения, участвует в разработке нормативно-правовых актов по реализации доверенных сервисов и обеспечению технологической независимости инфраструктуры Российской Федерации. В задачи центра также входит организация работы по стимулированию локализации разработок, включая применение отечественной электронно-компонентной базы; координация создания и развития локальных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и производственных процессов группы компаний «Ростелеком» с учетом задач технологической независимости и доверенности.

- Сегодня, когда государство сделало ставку на импортозамещение, в том числе в сфере телекоммуникаций, роль российской радиоэлектронной промышленности возрастает. Мы прекрасно понимаем важность этой задачи, а также необходимость обеспечивать информационный суверенитет государства. Рассчитываю, что наше новое подразделение сможет стать центром компетенции по российским разработкам не только локального, но и федерального уровня, а «Ростелеком» –получит дополнительные преимущества на конкурентном рынке, - отметил директор Центра по управлению технологическими партнерствами «Ростелекома» Эльдар Гайфутдинов отметил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В преддверии Дня России 18 белгородcких судебных приставов приняли присягу
В Белгородском зоопарке пополнение в семье кенгуру
На территории Белгородской области ожидается новое повышение температуры
В Белгороде молодые семьи получат кредит на строительство жилья всего под 1 процент
Тульская область формирует единый кадровый актив региона
Белгородский водитель сбил мужчину, который косил траву в придорожной лесополосе
В Белгородской области на реконструкцию сетей направят 295 миллионов рублей
Белгородцы смогут работать всего 4 дня в неделю
Белгородского должника по алиментам признали безвестно отсутствующим
Житель Белгорода за кражу чип-ключа от БМВ грозит до 2-х лет тюрьмы
На территории Белгородской области летняя жара бьет температурные рекорды
Белгородского растлителя отправили в колонию на 13,5 лет и на 1 год ограничили свободу
В Белгородском районе на пожаре погиб мужчина
Белгородские спасатели извлекли из металлической ловушки ребенка
Сбербанк и платежная система «Мир» создадут интерактивную онлайн-игру для подростков
Белгородцы на этой неделе будут работать всего 4 дня
В Белгороде возле «Сити Молла» построят 123 частных дома
В Белгородском регионе аномальная жара продлится до 13 июня
Сельские женщины Белгородской области смогут отдыхать на 4 часа больше