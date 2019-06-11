Начал работу Центр по управлению технологическими партнерствами «Ростелекома»

СЕГОДНЯ 12:31 2019-06-11T12:31:46+03:00

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Центр занимается реализацией проектов по квантовым коммуникациям, координацией и экспертной поддержкой российских телекоммуникационных разработок, направленных на реализацию импортозамещения, участвует в разработке нормативно-правовых актов по реализации доверенных сервисов и обеспечению технологической независимости инфраструктуры Российской Федерации. В задачи центра также входит организация работы по стимулированию локализации разработок, включая применение отечественной электронно-компонентной базы; координация создания и развития локальных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и производственных процессов группы компаний «Ростелеком» с учетом задач технологической независимости и доверенности.

- Сегодня, когда государство сделало ставку на импортозамещение, в том числе в сфере телекоммуникаций, роль российской радиоэлектронной промышленности возрастает. Мы прекрасно понимаем важность этой задачи, а также необходимость обеспечивать информационный суверенитет государства. Рассчитываю, что наше новое подразделение сможет стать центром компетенции по российским разработкам не только локального, но и федерального уровня, а «Ростелеком» –получит дополнительные преимущества на конкурентном рынке, - отметил директор Центра по управлению технологическими партнерствами «Ростелекома» Эльдар Гайфутдинов отметил.

ИСТОЧНИК KP.RU