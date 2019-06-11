В Белгородской области на реконструкцию сетей направят 295 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:25 2019-06-11T11:25:44+03:00

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В этом году на реконструкцию ЛЭП «Россети Центр Белгородэнерго» направит 295 млн рублей c НДС. Наибольший объем работ - 2,5 и 4,2 километров сетей - запланирован в поселках Ровеньки и Волоконовка. Вместо голого провода энергетики смонтируют надежный и безопасный провод СИП, на смену устаревшим опорам придут новые, в том числе одностоечные многогранные металлические опоры (НИОКР «Россети Центр»), предназначенные для строительства линий в условиях городской застройки.

Кроме этого, работы по реконструкции ЛЭП запланированы в Белгородском, Старооскольском, Шебекинском, Губкинском. Валуйском, Борисовском, Алексеевском, Прохоровском и Ивнянском районах и областном центре.

В первом квартале уже установлено два распределительных пункта и 6 комплектных трансформаторных подстанций, а также реконструировано свыше 20 км сетей, в том числе две кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 6,7 км в Белгороде.

Комплексная модернизация сетей населенных пунктов региона проводится ежегодно в рамках программы технического перевооружения и реконструкции. Она позволяет оптимизировать существующие схемы электроснабжения, единовременно устранить все недостатки в работе сетевого комплекса и тем самым повысить надежность электроснабжения городских и сельских территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU