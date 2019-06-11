2019-06-11T09:35:57+03:00
Общество

Белгородского должника по алиментам признали безвестно отсутствующим

Взыскательница получила право на назначение пенсии по случаю потери кормильца
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородского должника по алиментам признали безвестно отсутствующим.Белгородского должника по алиментам признали безвестно отсутствующим.Фото: "КП" Архив
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Должник, которого разыскивали белгородские судебные приставы, по решению Выборгского районного суда Санкт-Петербурга признан безвестно отсутствующим. В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» взыскательница имеет право на назначение пенсии по случаю потери кормильца.

Житель Белгорода должен был выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Но решение суда он не исполнял, по месту регистрации отсутствовал, официально не числился трудоустроенным.

Розыскное дело было заведено еще в 2016 году в отделе судебных приставов по взысканию алиментных платежей. Но проведенный комплекс исполнительно-розыскных мероприятий результата не дал.

В течение года о должнике не было никаких сведений. В связи с этим судебные приставы направили взыскательнице, проживающей в Санк-Петербурге разъяснение о ее праве обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим.

Женщина подготовила необходимые документы и 7 мая 2019 года суд, рассмотрев дело, признал должника безвестно отсутствующим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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