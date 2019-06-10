СЕГОДНЯ 17:22 2019-06-10T17:22:05+03:00

Житель Белгорода за кражу чип-ключа от БМВ грозит до 2-х лет тюрьмы.

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Кражу чип-ключа от БВМ, которая произошла 17 мая, расследовала полиция Белгорода, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Мужчина, который украл чип из другого незапертого автомобиля, может получить до 2-х лет лишения свободы.

По данным ведомства, ночью 17 мая мужчина вышел погулять и обнаружил «семерку», дверь которой не была заперта. Заглянув в машину, он нашел там чип-ключ от БМВ и забрал его.

Хозяин авто обнаружил пропажу и обратился в полицию. Правоохранители установили личность предполагаемого преступника и задержали его. От ключа стоимостью 6 тысяч рублей злоумышленник не успел избавиться.

ИСТОЧНИК KP.RU