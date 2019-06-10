Белгородского растлителя отправили в колонию на 13,5 лет и на 1 год ограничили свободу

СЕГОДНЯ 15:30 2019-06-10T15:35:40+03:00

Белгородского растлителя посадили на 13,5 лет и на 1 год ограничили свободу. Фото: "КП" Архив

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Белгородский суд вынес решение в отношении 32-летнего жителя Белгородской области в «совершении иных насильственных действий сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего». Педофила осудили на 13,5 лет колонии особого режима ограничили свободу еще на 1 год.

Как стало известно, белгородец, ранее осужденный за особо тяжкое преступление, но освободившийся из мест лишения свободы условно-досрочно, в декабре прошлого года отдыхал в доме родственников, распивая спиртные напитки. Там же находился и его 12-летний племянник.

В пресс-службе СУ Следственного комитета по Белгородской области сообщают, что подсудимый воспользовался отсутствием взрослых, совершив преступные действия против половой неприкосновенности.

ИСТОЧНИК KP.RU