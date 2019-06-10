В Белгородском районе на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-10T14:26:42+03:00

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9 июня в 1.02 в поселке Октябрьский Белгородского района по улице Красный луч произошел пожар в жилом доме. К сожалению, на месте пожара обнаружен погибший мужчина. Личность и возраст погибшего еще предстоит установить.

Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 29, № 2, специализированная пожарно-спасательная часть, добровольная пожарная дружина поселка Октябрьский.

Также в этот день, но двумя часами позже, в 2.43, в Валуйках по улице Суржикова произошел пожар в жилом доме. Огнем повреждена мебель, закопченные стены и потолок. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 18.

Еще один пожар произошел также 9 июня в 20.02 в Белгороде по улице Победы. Загорелась двухкомнатная квартира на 5-м этаже 9-этажного жилого дома. В результате пожара на кухне огнем повреждена бытовая техника, мебель и вещи. Дежурным караулом пожарно-спасательной части № 1 и специализированной пожарно-спасательной части по лестничным маршам было эвакуировано 15 человек (в том числе 2 ребенка). Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1, № 4 и специализированной пожарно-спасательной части.

ИСТОЧНИК KP.RU