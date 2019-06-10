Белгородские спасатели извлекли из металлической ловушки ребенка
Голова мальчика застряла между железными прутьями забора
Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Звонок в единую дежурно-диспетчерскую службу Яковлевского городского округа поступил в 11.44. Звонившие с волнением сообщали, что в школьном лагере при средней общеобразовательной школе №1 в городе Строитель ребенок застрял в металлическом заборе и не может самостоятельно освободиться. Прибыв на место, сотрудники МЧС увидели, что мальчик просунул голову между прутьями забора и застрял.
Освобождать шалуна пришлось с помощью ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Спрут». Спасатели разрезали металлическую конструкцию забора и освободили ребенка из железной ловушки.
ИСТОЧНИК KP.RU