Белгородские спасатели извлекли из металлической ловушки ребенка

СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-10T13:11:05+03:00

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Звонок в единую дежурно-диспетчерскую службу Яковлевского городского округа поступил в 11.44. Звонившие с волнением сообщали, что в школьном лагере при средней общеобразовательной школе №1 в городе Строитель ребенок застрял в металлическом заборе и не может самостоятельно освободиться. Прибыв на место, сотрудники МЧС увидели, что мальчик просунул голову между прутьями забора и застрял.

Освобождать шалуна пришлось с помощью ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Спрут». Спасатели разрезали металлическую конструкцию забора и освободили ребенка из железной ловушки.

ИСТОЧНИК KP.RU