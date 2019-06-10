Белгородцы на этой неделе будут работать всего 4 дня

СЕГОДНЯ 09:25 2019-06-10T09:25:09+03:00

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Нынешняя рабочая неделя будет короткой и продлится лишь 4 дня. Правда, отдыхать будем среди недели. В среду, 12 июня, работающие белгородцы, как и другие жители России, получают дополнительный выходной. Это связано с тем, что в среду, 12 июня, страна будет праздновать День России. В следующий раз длинные выходные ожидают россиян лишь в ноябре. Тогда можно будет отдохнуть со 2 по 4 ноября.

Напомним, что 11 июня – в предпраздничный день – продолжительность рабочего дня, согласно российскому законодательству, будет сокращена на один час.

ИСТОЧНИК KP.RU