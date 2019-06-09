В Белгороде возле «Сити Молла» построят 123 частных дома

СЕГОДНЯ 22:14 2019-06-09T22:14:04+03:00

Изменить размер текста: A A

123 дома в Белгороде построят неподалеку от «Сити Молла». В облдуме на совместном заседании комитетов Белгородской областной Думы по бюджету и финансам, по агропромышленному комплексу и земельным отношениям обсудили поправки областного бюджета на текущий год, связанные со строительством этих домов. На строительство будет направлено 152 миллиона, площадь домов составит 70, 90 и 120 квадратных метра.

Согласно условиям сделки, будущие хозяева вносят 30 % от стоимости работ. Для застройщика срок окупаемости жилья – семь лет. Стоимость 1 квадратного метра составит 45 тысяч рублей.Отметим, что в микрорайоне уже приступили к разработке проекта по строительству автомобильных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU