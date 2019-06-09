2019-06-09T22:14:04+03:00
Общество

В Белгороде возле «Сити Молла» построят 123 частных дома

Площадь будет составлять 70, 90 и 120 квадратных метров
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде возле «Сити Молла» построят 123 частных дома.В Белгороде возле «Сити Молла» построят 123 частных дома.Фото: "КП" Архив
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123 дома в Белгороде построят неподалеку от «Сити Молла». В облдуме на совместном заседании комитетов Белгородской областной Думы по бюджету и финансам, по агропромышленному комплексу и земельным отношениям обсудили поправки областного бюджета на текущий год, связанные со строительством этих домов. На строительство будет направлено 152 миллиона, площадь домов составит 70, 90 и 120 квадратных метра.

Согласно условиям сделки, будущие хозяева вносят 30 % от стоимости работ. Для застройщика срок окупаемости жилья – семь лет. Стоимость 1 квадратного метра составит 45 тысяч рублей.Отметим, что в микрорайоне уже приступили к разработке проекта по строительству автомобильных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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