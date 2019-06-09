2019-06-09T11:52:59+03:00
Общество

Сельские женщины Белгородской области смогут отдыхать на 4 часа больше

Сократить рабочую неделю для этой категории предлагают депутаты
Ирина ТАРАСОВА
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Сельские женщины Белгородской области смогут отдыхать на 4 часа больше.Сельские женщины Белгородской области смогут отдыхать на 4 часа больше.Фото: "КП" Архив
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Сельчанкам в Белгородской области могут сократить рабочую неделю на 4 часа. Об этом сообщает пресс-служба областной Думы. Сейчас трудовая неделя составляет 40 часов. При этом заработная плата будет выплачиваться в том же размере, говорят депутаты.

Также женщинам, работающим на селе, коллективным или трудовым договором предлагается устанавливать дополнительный выходной в месяц. Он будет предоставляться по письменному заявлению без сохранения зарплаты. Поддержать федеральный законопроект предложили депутаты двух комитетов областной Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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