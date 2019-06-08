СЕГОДНЯ 14:50 2019-06-08T14:52:14+03:00

В мэрии Белгорода знают, как нужно убирать листву в парках и обрезать кустарники. Фото из открытых источников.

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Окончательная редакция новых правил благоустройства обещает быть не менее интересной, чем и история с принятием этих правил. Так, депутаты горсовета на следующей сессии будет решать не только где, сколько и как убирать опавшую листву, но также на каком уровне обрезать кустарники. Добавят в новые правила и другие интересные подробности.

Так, в 5-ю главу второго раздела Правил добавят абзац о том, что на обыкновенных газонах лист необходимо сгребать только вдоль магистралей и парковых дорог с интенсивным движением на полосе шириной до 25 метров. А вот на больших газонах лесопарков и парков, в массивах и группах, которые удалены от магистралей, лист сгребать и вывозить не рекомендуют. Депутаты озаботились тем, что такие меры могут привести к обеднению почвы.

На публичных слушаниях, которые проходили 29 мая, уже задавали вопрос с чем связан запрет уборки листьев в парках и на газонах. Тогда в департаменте городского хозяйства разъяснили, что эту норму вводят по предложению комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения администрации города.

Что касается обрезки кустарников, депутаты должны будут изучить полную инструкцию, как это делается, прежде чем проголосовать. «Инструкция» подробнейшим образом прописана в пункт 5.1.25 главы 5.

Запретят и парковку авто на газонах, так что следует ожидать, что проблем у водителей с тем, где припарковать автомобиль, прибавится…

ИСТОЧНИК KP.RU