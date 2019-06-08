Белгородская область вошла в 10-ку лучших для гастропутешествий в июньские выходные

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-08T10:16:37+03:00

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших и популярных у туристов гастрономических фестивалей и кулинарных событий в России в июньские выходные

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По данным ТурСтат, в первую десятку гастрономических и кулинарных событий начала лета входят фестиваль St. Petersburg Gourmet Days в Санкт-Петербурге, Фестиваль барбекю в Екатеринбурге, фестиваль рыбной кухни "Барабулька" в Феодосии (Крым), фестиваль напитков "АлтайФест" в Алтайском крае, Балаковский фестиваль клубники в Балаково (Саратовская область), фестиваль рыбного пирога "Черинянь гаж" в Печорском районе (Республика Коми), гастрофестиваль "У Пожарского в Торжке" в Торжке (Тверская область), праздник "Луховицкий огурец" в Луховицы (Московская область), фестиваль селедки "Царский посол" в Переславле-Залесском (Ярославская область) и фестиваль "Клубничная страна" в Уразово Валуйского района Белгородской области.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости и уникальности июньских гастрономических событий.

Гастрономический праздник "Клубничная страна" пройдет 8 июня в поселке Уразово Валуйского района Белгородской области. В программе "Клубничной страны" - ярмарка клубники, парад-шествие "клубничных" людей, мастер-классы и театрализованные представления. Фестиваль "Клубничная страна" в Валуйках посещает более двух тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU