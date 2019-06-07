2019-06-07T17:05:56+03:00
Общество

Молодежь Лебединского ГОКа мотивируют на успех

Эта инициатива носит название «Поколения будущего» и реализуется на всех предприятиях Компании
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Встреча перспективных молодых сотрудников с руководством компании «Металлоинвест» уже вторая на ЛГОКе.

В этот раз пообщаться с лебединцами прибыли Юрий Гаврилов, директор по стратегии, развитию и трансформации; Наталья Грызанова, директор по инвестициям; и Александр Бычков, директор по безопасности. Они поделились самой актуальной информацией по направлениям своей деятельности и рассказали о последних тенденциях в отрасли.

Главная задача такого общения - заинтересовать и привлечь целеустремлённых, неравнодушных и талантливых работников в процесс развития Компании.

- Так здорово, что первые лица Металлоинвеста делятся своими знаниями с молодёжью, рассказывают о перспективах будущего, – отметил один из приглашённых Дмитрий Ковалёв, начальник администрирования проектов дирекции по развитию Бизнес-Системы Лебединского ГОКа. – Мы получили бесценную информацию лично. Это очень приятно осознавать.

Информация из первых уст позволяет амбициозным молодым сотрудникам не только расширять профессиональный кругозор, но и развивать свои лидерские качества, мотивирует к достижению новых успехов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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