На территории Белгородской области продлен особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 17:02 2019-06-07T17:02:55+03:00

Он будет действовать с 10 по 30 июня 2019 года

Изменить размер текста: A A

Правительство Белгородской области на землях лесного фонда и на земельных участках, на которых расположены лесные насаждения, находящиеся в ведении Белгородской области продлен особый противопожарный режим с 10 по 30 июня 2019 года. Решение о продлении особого противопожарного режима было принято в связи с установившейся сухой и жаркой погодой.

На период действия особого противопожарного режима ограничено пребывание граждан в лесах области и въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов.

Отметим, что нарушения Правил пожарной безопасности в лесах в условиях действия особого противопожарного режима увеличивает штрафы, а именно: на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 и на юридических лиц - от 300 000 до 500 тысяч рублей.

Кроме этого, за более тяжкие деяния, повлекшие уничтожение или повреждение лесных насаждений, предусмотрена уголовная ответственность, в соответствии со ст. 261. УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU