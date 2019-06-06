Белгородская Пушкинская библиотека-музей отмечает 220-летие поэта

СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-06T13:11:59+03:00

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Сегодня, 6 июня, по всей России широко отмечается 220-летие со дня рождения Александра Пушкина. На разных площадках Белгородской Пушкинской библиотеки-музея проходят различные юбилейные мероприятия. Библиотека подготовила обширную программу для читателей и почитателей творчества Пушкина всех возрастов.

Так, 10 часов в библиотеке прошла детская театрализованная игровая программа по сказкам Пушкина «Добрым молодцам урок». В 12 часов на Пушкинской аллее состоялась поэтическая акция «Позволь душе моей открыться».

В 17.00 белгородцев ждут на Пушкинской ярмарке, которая состоится на открытой площадке. Завершатся юбилейные торжества в 18.00 праздничным концертом на открытом воздухе «Отечество свое он славил и любил».

ИСТОЧНИК KP.RU