2019-06-05T17:12:37+03:00
На здоровье

Лечение в Москве по ОМС для жителей Белгорода

Попасть на лечение в лучшие государственные клиники Москвы теперь можно благодаря новому проекту
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ГКБ им. Ф.И. Иноземцева.ГКБ им. Ф.И. Иноземцева.
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Жители Белгорода смогут отправиться на лечение в Москву. Для этого достаточно оставить заявку через социальный сервис "Здоров Я". Для участия в этой программе подходят полисы ОМС любого региона нашей страны.

Получить лечение можно в 16 государственных клиниках, среди которых московская больница им. Ф.И. Иноземцева, ГКБ №40, Клинический институт педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева Минздрава России, московские детские больницы им. Г.Н. Сперанского, им. З.А. Башляевой и другие.

Услуга – абсолютно бесплатна. Пациентов, оставивших на сайте заявку, будет сопровождать личный куратор, который проконсультирует по вопросу организации лечения в Москве и проследит за тем, чтобы пациент был госпитализирован в стационар.

На сайте следует указать диагноз и, по возможности, приложить результаты медицинских анализов и исследований.

Проект «Здоров Я» подберет подходящие по конкретному диагнозу клиники, направит заявку на госпитализацию сразу в несколько больниц и запишет пациента дистанционно.

Пошаговая инструкция.

Пошаговая инструкция.

Чтобы попасть на лечение в Москву по ОМС, нужно выполнить 2 простых шага:

1. Оставить заявку на сайте zdorovr.ru;

2. Приехать на плановую госпитализацию в Москву в назначенный день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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