2019-06-05T11:46:39+03:00
Общество

В Воронеже для журналистов провели пресс-тур по новостройкам

Журналистам показали 6 кварталов города, где можно купить квартиру с помощью ипотеки от Сбербанка
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Напомним, что с 25 мая 2019 года снижение ставок по ипотеке составило 0,6 п. п. на готовое жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости и 0,3 п. п. — на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков. Максимально выгодную ставку по ипотечному кредиту можно получить при покупке готовой квартиры на портале сервиса поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка «ДомКлик».

- Снижение ставки по ипотеке связано с тенденциями рынка и спросом на жильё, - рассказал заместитель Председателя ЦЧБ - управляющий Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Денис Скребец. – Жильё теперь будет ещё более доступным для наших клиентов.

Журналистам показали жилые комплексы «Озерки» (улица Ильюшина) и «Грин-парк», жилой комплекс «Современник» (улица 9 Января), жилой комплекс «Трамвай желаний» (улица Кривошеина), жилой квартал «Ассоль» (Московский проспект), жилой комплекс «Галактика» (улица Независимости).

В большинстве жилых комплексов организованы шоу-румы, в которых клиенты могут наглядно представить, как будет расположена мебель, где будет находиться ванная комната и кухня, как впишутся в пространство квартиры телевизор, светильник, шторы. В каждом объекте жилой недвижимости есть свои преимущества, которые, несомненно, оценит покупатель, выбрав для себя лучший вариант с помощью ипотеки от ПАО Сбербанк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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