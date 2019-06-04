Белгородцев ждет виртуозное закрытие музыкального сезона

СЕГОДНЯ 14:13 2019-06-04T14:13:22+03:00

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На закрытии 52-го концертного сезона, которое состоится 7 июня, Белгородская государственная филармония порадует слушателей грандиозной программой «Венский блеск». Ее специально к этому дню привезет в областной центр Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». В программе завершающего 52-концертного сезона — ослепительные и неподвластные времени произведения венской классики

Отметим, что оркестр «Виртуозы Москвы», отмечающий в этом году свой 40-летний юбилей, заслуженно считается одним из лучших камерных коллективов мира, что подтверждается широкой географией российских и зарубежных гастрольных поездок.

В разные годы с оркестром сотрудничало множество выдающихся музыкантов. В Белгороде «Виртуозы Москвы» выступят под управлением Питера Гута — австрийского музыканта, лауреата международных премий и конкурсов, одного из крупнейших интерпретаторов музыки Иоганна Штрауса. Продолжая традиции «короля вальсов», Питер Гут на своих концертах вступает не только как дирижер, но и как скрипач-солист.

ИСТОЧНИК KP.RU