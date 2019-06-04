2019-06-04T13:24:25+03:00
Общество

Судебные приставы Белгородской области приглашают на государственную службу

11 июля состоится конкурс на замещение вакантных должностей
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области 11 июля 2019 года состоится конкурс на замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы.

С ведомстве в настоящее время формируется резерв специалистов ведущей группы должностей по следующим категориям: «руководители», старшей группы должностей категорий «специалисты» и «обеспечивающие специалисты».

Порядок и условия прохождения государственной гражданской службы определены Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет (для судебных приставов – 21 год), владеющие государственным языком Российской Федерации. Они также должны соответствовать установленным законодательством РФ о государственной гражданской службе квалификационным требованиям к должности государственной гражданской службы, способные по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять возложенные на них обязанности.

Конкурс состоится 11 июля 2019 года в 10.00 по адресу: Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 109. Заявления и документы на конкурс принимаются по 27 июня 2019 года.

Подробная информация о квалификационных требованиях к кандидатам на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы размещены на сайте службы www.r31.fssprus.ru. По вопросам участия в конкурсах можно обращаться по телефону (4722) 31-01-41.

ИСТОЧНИК KP.RU

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